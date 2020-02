Kronberger erhielt das Goldene Verdienstzeichen

Kronberger war Anfang 1983 in den Landesmusikschulen Kirchdorf und Micheldorf in den Dienst des Landesmusikschulwerks eingetreten und hatte am Aufbau des Schwerpunktes "Alte Musik" mitgewirkt. Mit ihren Blockflötenensembles und als Musikerin war sie von 1979 bis 2018 in den Pfarren Micheldorf und Heiligenkreuz im Einsatz, als Cellistin ist sie ab 1979 Mitglied des Kirchenorchesters des Stiftes Schlierbach und seit 1998 ist sie Mitglied der Kirchenorchester der Stifte Spital/Pyhrn und Kremsmünster.

Romana Kronberger ist Mutter einer Tochter und von vier Söhnen und absolvierte auch die Ausbildung zur Mitarbeiterin des Kriseninterventionsteams des Roten Kreuzes.