Viele Wochen lang hatte die Stadt Steyr bei den mit dem Coronavirus Infizierten zu den Musterschülern im Bundesland gezählt. In den vergangenen Tagen jedoch hat sich die Stadt plötzlich ins Spitzenfeld katapultiert. Mit 21 aktuellen Coronafällen war Steyr gestern Mittag zwischenzeitlich bei den Infizierten je 1000 Einwohner sogar Oberösterreichs Hotspot. In Summe haben sich bisher 103 Steyrer mit dem neuartigen Virus infiziert, in Steyr-Land 222 und im Bezirk Kirchdorf 83.