Wurden schon in der vergangenen Gemeinderatsperiode unter Alt-Bürgermeister Gerald Hackl (SP) rund 600 Wohnungen in Steyr neu errichtet, so geht auch unter Stadtchef Markus Vogl (SP) der Bauboom munter weiter: In der Pipeline befinden sich Geschäfts- und Wohnprojekte auf der freien Fläche zwischen Hey, Stadthalle und Solaris, ein neues auf dem ehemaligen Brown-Boveri-Areal, zumindest eines beim Bahnhof sowie weitere an der Steinerstraße, in Aichet und in der Gartenbauersiedlung.