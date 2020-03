Krise? Corona! Ein Tagebuch

Woche eins des Stillstands ist geschafft. Das Coronavirus hat weite Teile des gewohnten Lebens völlig gelähmt. Kaum mehr etwas ist, wie es zuvor war. Die üblichen Tagesabläufe haben ihre Gültigkeit verloren, nach neuen suchen wir noch.

Uns allen geht es so. Im Berufsalltag wie im Privaten.

Meine Familie, Kinder, Geschwister, Mutter, manche sehe ich nun längere Zeit nicht mehr. Montags die Freunde im Tauchclub treffen. Das geht nicht mehr. Sie fehlen mir, ebenso die paar Längen, die ich im nun gesperrten Steyrer Hallenbad geschwommen bin. Dienstagabend der Seniorensport mit Kremsmünsters Faustballern und das Bier danach. Mein geselliges Fitnessprogramm hat Pause. Ich habe es gegen die teils humorvollen Übungen, die Physiotherapeut Hans Käferböck täglich online vorzeigt, eingetauscht. Die Jazzabende und Schachpartien mit meinem besten Freund aus vergangenen Schultagen: abgesagt. Meine Freunde vom Club 41, ihre Treffen ruhen oder sind virtuell. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Viele, vor allem Junge, am anderen Ende auch Senioren, sind alleine, sogar von ihrer Liebe abgeschnitten. Für sie ist dies das Schlimmste.

Der Stillstand schenkt mir als Journalist aber auch viele bewegende, berührende Geschichten und Begegnungen, von denen ich berichten darf. Etwa mit jenen Freiwilligen, die in vielen Gemeinden in der Region ältere und bedürftige Mitmenschen mit Lebensmitteln beliefern. Nachbarn, die plötzlich ihre Nachbarn kennen lernen und für sie Einkäufe übernehmen. Die drei Steyrer Freunde, die in Eigenregie Schutzmasken erzeugen, damit für viele die Ansteckungsgefahr minimiert wird. Lehrer, die ganz ohne Klassenzimmer ihren Unterricht dennoch fortsetzen. Und viele mehr. Sie alle sind Symbole des Zusammenhalts und schenken mir, schenken hoffentlich uns allen ein Lächeln und Zuversicht.

Home-Office lautet das geläufigste Schlagwort in dieser Krise. Doch nicht für alle geht das. Verkäuferinnen, Pfleger, Ärztinnen, Polizisten und viele mehr. Sie sind die Helden dieser Krise, dieser neuen Zeit, die Wochen, eher viele Monate andauern wird. Sie ermöglichen uns ein Leben, das ohne sie weitaus unerträglicher wäre. Doch wie lange noch? Sie stehen in diesem Krieg ohne Panzer und Kanonen an vorderster Front. Sie sind dem Coronavirus ausgesetzt. Dem Virus, das keine Chance sondern eine Prüfung ist.

Dennoch ergeben sich aus der dadurch verursachten Krise viele Chancen. Chancen, manches neu zu denken, Chancen für das Leben danach. Es wird anders sein.

PS: Da Humor immer noch eine der besten Medizinen in Zeiten der Krise ist, schenke ich Ihnen am Ende noch den Genuss dieser Kollage.

Collage von Julian Schreiberhuber, 2m am BRG Steyr Bild: Schreiberhuber

Sie stammt von Julian Schreiberhuber, Schüler der 2m am BRG Steyr. „Er ist ein extrem an Politik und Geschichte interessierter, witziger Schüler“, berichtete mir sein Lehrer Martin Kreundl, „das ist in seinem Alter sehr ungewöhnlich.“ Hausaufgabe im Fernunterricht sei eigentlich gewesen, nur eine Collage-Figur aus möglichst vielen verschiedenen Teilen zu kleben. Teile habe er zwar nicht so viele verändert, aber so sei Julian eben: „Er macht meistens a bißl was anderes, dafür ist es dann umso witziger, kreativer. Und in diesem Fall sogar karikierend.“

Ich persönlich kenne Julian Schreiberhuber nicht. Aber wenn er mit seinem Alter bereits eine derart gelungene Collage ersinnt, steht ihm die Welt nach Corona garantiert offen.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at