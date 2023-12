Krippenschau im Palmenhaus ist wieder zugänglich

Die Krippenausstellung im Palmenhaus kann daher ab sofort wieder besucht werden. Der Schlosspark selbst bleibt bis zum Abschluss der Aufräumarbeiten noch bis voraussichtlich Donnerstag gesperrt.

Um den Besuch der Krippenausstellung für Kinder zu einem Erlebnis zu machen, warten in der Ausstellung spezielle Mitmach-Boxen auf Familien. Die Ausstellung ist bis 6. Jänner dienstags bis sonntags von 10 bis 13 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Von 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember und am 1. Jänner ist das Palmenhaus geschlossen. Der Eintritt ist frei.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper