Krimi in der Bezirksliga: Vorwärts 1b bangt, Amateure spielt um Relegation

Die Union Dietach hat am vergangenen Wochenende in der Landesliga Ost den Aufstieg in die OÖ-Liga fixiert. Eine Liga darunter, in der Bezirksliga Ost, kommt es am kommenden Wochenende zum großen Finale.

Dabei kämpfen der SK Amateure Steyr und die Union Bad Hall im Fernduell um den zweiten Tabellenplatz, der zu den Relegationsspielen um den Landesliga-Aufstieg berechtigt. In die andere Richtung könnte es dagegen für die Zweitvertretung des SK Vorwärts Steyr gehen. Der SPG SK Vorwärts/ATSV Juniors genügt im direkten Duell mit Schiedlberg ein Remis zum Klassenerhalt. Bei einer Niederlage und einem gleichzeitigen Sieg des FC Aschach gegen Mitterkirchen würde es dagegen direkt hinunter in die 1. Klasse Ost gehen.

"Es wird ein heißes Spiel. Wir müssen den Kampf annehmen, Willen und Mut zeigen. Einen Schönheitspreis gibt es in diesem Spiel nicht zu gewinnen", sagt Vorwärts-1b-Trainer Manfred Rabenhaupt, der mit dem Gedanken spielt, sich nochmals selbst für die Startelf zu nominieren. Spielbeginn auf der ATSV-Anlage in Münichholz ist Samstag um 17 Uhr.

Der SK Amateure trifft zur gleichen Zeit an der Lauberleite auf Leonding und muss bei einem Sieg auf einen Umfaller von Bad Hall hoffen, das daheim auf Asten trifft.