Kreundl und Pfeil: Beide Landestitel über 5000 Meter gingen nach Steyr

Einen Steyrer Goldlauf gab es bei den Landesmeisterschaften über 5000 Meter in Vöcklabruck zu bestaunen. Bei 30 Grad im Schatten eroberten mit Katharina Kreundl und Valentin Pfeil zwei Athleten des LAC Amateure Steyr die Landestitel. Kreundl wurde in 17:48,39 Minuten Meisterin, Pfeil benötigte für seinen Titel schweißtreibende 15:21,00 Minuten.

Katharina Kreundl und Valentin Pfeil wurden 5000m-Landesmeister. Bild: GEPA pictures

Auch fünf Steyrer Nachwuchsläufer drückten bei diesen Titelkämpfen ordentlich aufs Tempo. Jochen Köllnreitner, der heuer bereits einige Top-Ergebnisse lieferte, gewann in 15:47,89 Minuten Gold in der Klasse U23. In der U20 erlief Moritz Heiml Bronze. Seine Zeit: 17:16,34 Minuten. Der das erste Mal für den LAC Amateure startende Oliver Ramskogler wurde bei seinem Debüt in 17:42,57 Minuten hinter Heiml ausgezeichneter Vierter in der U20. Moritz Hönlinger landete hinter ihm in 19:05,21 Minuten auf Rang fünf. Ebenfalls Fünfte wurde Emma Grossalber in der U20 der Frauen. Sie lief die 5000 Meter in 23:24,54 Minuten.

Ebenfalls in Vöcklabruck wurde zeitgleich die 3x800-Meter-Staffelmeisterschaft der U16 ausgetragen. Das LAC-Trio Isabel Ladein, Flora Heiml und Viona Knoll lief in 7:28,90 Minuten zu Gold. Rang vier gab es für Emma Petersen, Lena Minderock und Sophie Ladein in 8:44,26 Minuten.