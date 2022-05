Erneuerbare Energiegemeinschaften, sogenannte EEGs, sind seit geraumer Zeit in vieler Munde. Die Marktgemeinde Kremsmünster wurde nun auch bei diesem Nachhaltigkeits- und Zukunftsprojekt zum Vorreiter: Im Rahmen des Smart-City-Projektes ist es nach langen Vorbereitungen gelungen, noch im April eine der ersten Energiegemeinschaften Österreichs und die wohl erste EEG einer Gemeinde in Oberösterreich zu gründen und in Betrieb zu nehmen.