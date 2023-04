Kremsmünster will den PV-Ausbau vorantreiben

Mit der Erarbeitung einer Photovoltaikstrategie will der Umweltausschuss der Marktgemeinde den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben. Unter anderem sollen schrittweise auf allen öffentlichen Gebäuden der Gemeinde PV-Anlagen errichtet werden. Unterstützung bei der Errichtung einer Photovoltaikanlage wird es aber auch für Bürger geben.

Aus Gesprächen mit Betroffenen wisse man, dass die Errichtung einer PV-Anlage sowohl im privaten als auch gewerblichen Bereich häufig am Netzausbau und somit an der Einspeisegenehmigung ins öffentliche Netz scheitere, so die Gemeinde. Aus diesem Grund wurde nun unter www.kremsmuenster.at/pv-strategie das Formular „Bürgerbegehren PV-Strategie Kremsmünster“ online gestellt. „Damit möchten wir allen Interessenten die Möglichkeit geben, geplante Photovoltaikanlagen bekannt zu geben“, sagt Amtsleiter Reinhard Haider. Ziel sei es, eine qualitativ aussagekräftige Datenbasis zu erhalten, die in regelmäßigen Abständen dem Netzbetreiber vorgelegt werden könne.

Parallel dazu empfiehlt die Gemeinde jedem Interessenten selbst beim Netzbetreiber den Bedarf bekannt zu geben und um Netzausbau anzusuchen. So solle der Netzausbau in Kremsmünster beschleunigt und die Produktion von Solarstrom forciert werden.

Das Formular kann von jedem Bürger ausgefüllt werden und bringt keine Durchführungsverpflichtung mit sich. Weitere Informationen: www.kremsmuenster.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Kremsmünster Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.