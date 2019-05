Kremsmünster verteidigte weiße Weste souverän

Am Wochenende feierten die Grün-Weißen gegen die Freistadt-Juniors einen deutlichen 4:0-Erfolg. Die auch diesmal wieder von Christopher Ahrens als Kapitän aufs Feld geführten Kremstaler gingen vom Start weg ambitioniert in die Partie. Vor allem der blendend aufgelegte Florian Winterleitner punktete am Netz fast nach Belieben. Der TuS festigte mit diesem Sieg den zweiten Rang hinter dem ebenfalls noch ungeschlagenen SSV Bozen. "Endlich haben wir von Beginn weg wieder Gas gegeben", sagte Tobi Lugerbauer nach seinem Bundesliga-Debüt.

Spannend war die Ausgangssituation vor dem Derby in der Abstiegsrunde der 2. Bundesliga. Union Grünburg, im Frühjahr noch ohne Niederlage, war als Favorit in das Duell mit Kremsmünsters Fohlen gegangen. Umso überraschender fiel das deutliche 4:1 (11:6, 11:9, 5:11, 11:8, 11:9) der Kremstaler gegen die Steyrtaler dann aus.

"Da war nicht nur Licht zu sehen bei diesem Sieg", sagte Coach Günther Kastler. Nach dem Sieg braucht der TuS noch einen Erfolg, um rechnerisch nicht mehr aus den für den sicheren Verbleib in der 2. Bundesliga notwendigen ersten beiden Tabellenrängen verdrängt werden zu können. Für Grünburg, nun auf Rang drei, wird es enger.

