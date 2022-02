Kremsmünster kann ohne Druck spielen, Nußbach muss liefern

Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen in den Hallenfaustball-Bundesligen von Herren und Frauen kaum sein. Bei ersteren stehen die drei Teilnehmer am "Final 3" längst fest, bei den Frauen rittern theoretisch noch fünf von neun Teams, darunter Nußbach.

Für die Ex-Meisterinnen aus dem Kremstal geht es zum Abschluss des Grunddurchganges am Samstag darum, Titelverteidiger Seekirchen noch von Platz eins zu verdrängen. Nötig dafür ist ein 3:0-Erfolg im direkten Duell plus ein Satzverlust von Seekirchen gegen Urfahr. Nur dann steht die Truppe von Trainer Marco Salzberger ohne Umweg via Halbfinale im Endspiel. Saisonziel ist jedenfalls das Meisterdouble aus Feld und Halle. Ausrutscher sollte sich Nußbach keinen mehr leisten. Deutlich lockerer kann es da der TuS Kremsmünster im Abstiegskampf der Herren-Liga angehen. Die vor Wochen schon als Fixabsteiger gehandelten Kremstaler können am Sonntag ab 11 Uhr in der Bezirkssporthalle Kremsmünster nun sogar noch aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen. Dafür benötigen Kapitän Florian Winterleitner und Co vor den eigenen Fans jedoch einen Sieg gegen den einstigen Erzrivalen Linz-Urfahr.

Zuschauer sind erlaubt

Der Druck in diesem Duell liegt allerdings bei den Linzern: Diese würden im Falle einer Niederlage absteigen. Der TuS wird jedoch dank der starken Zweier-Mannschaft, die das Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga bereits für sich entschieden hat, selbst bei einer Niederlage erstklassig bleiben.

Zuschauer sind bei diesem brisanten Duell der einstigen Topteams jedenfalls erlaubt, man darf von einer gut besuchten Halle ausgehen.