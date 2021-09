Kremsmünster hat Vision und braucht einen Arzt

Was an Plätzen laut Corona-Sicherheitsvorkehrung zu bestuhlen möglich war, war am Freitag im Kulturzentrum besetzt, und an den Bildschirmen zu Hause verfolgten mehr als 80 Zuseher per Live-Stream die Diskussion der Bürgermeisterkandidaten mit. Für kommunale Fernsehübertragungen zum Hauptabend ist das ein Quoten-Hit.