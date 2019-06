Kremsmünster feiert drei Tage lang auf der Straße

"Wer das ganze Jahr über fleißig miteinander arbeitet, der darf dann auch einmal miteinander feiern", sagt Kremsmünsters Bürgermeister Gerhard Obernberger. Und im Stiftsort wird am Wochenende so richtig gefeiert. Von Freitag, 28. Juni, bis Sonntag, 30. Juni, steht das alle zwei Jahre stattfindende Marktfest Kremsmünster zum 18. Mal auf dem Programm. Daran beteiligen sich neben der Marktgemeinde zahlreiche Wirte und Vereine des Ortes. "Es ist ein Fest von Kremsmünsterern für Kremsmünsterer und ihre Freunde", sagt Obernberger, der bei der Eröffnung am Freitag um 20 Uhr gemeinsam mit Pater Arno am Rathausplatz den Bieranstich vornehmen wird. Die musikalische Unterhaltung an diesen drei Festtagen kommt von "Jumping Jack", "De Fischkepf", "GoodYears", "Spiky Creek" und "Grungerm".

Beliebter Höhepunkt am Samstag ab 14 Uhr ist der Seniorennachmittag mit Walter Kronsteiner, im Anschluss findet ab 17 Uhr das McDaniels Burgerwettessen statt. Junggebliebene finden bei den DJs im Jugendzelt Abwechslung. Am Sonntag klingt das Fest mit einem Gottesdienst (9 Uhr), Frühschoppen und dem traditionellen Seilziehen um 12.30 Uhr aus.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Kremsmünster Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.