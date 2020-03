Kremsmünster bietet Information für den Ernstfall

Rund 200 Kremsmünsterer nutzen das Angebot auf www.kremsmuenster.at bereits. Üblicherweise erinnert es per E-Mail, SMS oder Push etwa an die Müllabfuhrtermine oder Veranstaltungen. "Vielen ist vielleicht aber nicht bewusst, dass unter ,Meine Seite‘ noch wesentlich mehr verwaltet und beantragt werden kann", sagt Bürgermeister Gerhard Obernberger: "Etwa das Schnellwarnsystem."

Schnelle SMS-Infos

In der Coronavirus-Krise erhalten die angemeldeten Kremsmünsterer laufend Infos, die auch in den sozialen Medien nachzulesen sind. SMS sei oft aber schneller.

Bei einer Anmeldung auf "kremsmuenster.at/meineseite" wird das Nachrichtencenter gezielt von der Marktgemeinde Kremsmünster dazu genutzt, im Bedarfs- und Katastrophenfall alle User, die sich dafür eingetragen haben, per Mail oder SMS über wichtige Geschehnisse auf dem Laufenden zu halten. Eine möglichst flächendeckende Informationsweitergabe an die Bevölkerung soll so ermöglicht werden.

