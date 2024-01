Kremsmünster atmet ein wenig Europacup-Luft

Erster Gegner am Samstag ab 18 Uhr in Seekirchen ist niemand Geringerer als Österreichs Meister Freistadt, frischgebackener Silbermedaillengewinner beim Champions Cup. In der Hinrunde hatte der TuS eine 0:3-Niederlage kassiert, auch diesmal sind die Kremstaler krasser Außenseiter.

Duell im Abstiegskampf

Ganz anders ist die Ausgangslage in der zweiten Begegnung gegen die Hausherren aus Seekirchen. "Da sind wir gefordert, unseren Sieg aus der Hinrunde zu wiederholen", sagt Coach Dietmar Winterleitner. Beim 3:2-Erfolg Ende November musste der TuS allerdings lange Zeit hart kämpfen, ehe der Entscheidungssatz ein klares 11:3 brachte. Mit Rang sieben liegen die Kremstaler aktuell auf einem Nichtabstiegsplatz. Seekirchen als Tabellennachbar muss hingegen um den Klassenerhalt bangen.

Ein Fragezeichen gibt es bei den Grün-Weißen vor dem Rückrundenauftakt: Nachwuchshoffnung Max Kadisch verletzte sich im Training an der Hüfte. "Derzeit rechnen wir nicht mit ihm. Mal sehen, was die weiteren Untersuchungen bringen", sagt Winterleitner.

