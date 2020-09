"Kreativität wird erlebbar": Steyrer Studios öffnen Pforten

Wer schon immer einmal hinter die Kulissen der Kreativwirtschaft blicken wollte, für den gibt es bei den "Open Studios Steyr" von Donnerstag, 24. September, bis Samstag, 26. September, zahlreiche Gelegenheiten.

Unter dem Motto "An vielen Orten" öffnen 20 Kreativstudios in Steyr und Sierning ihre Pforten. Teilnehmer sind neben vielen kleinen Kreativstudios das Forschungsinstitut Profactor in Kooperation mit der Linzer Kunstuniversität, Burg Design und die HTL Steyr. "Wir wollen dadurch die Kreativszene in und rund um Steyr verbinden und die Region als Austragungsort und Innovationsstandort stärken", sagt Kurator Andreas Kupfer. Das Angebot ist vielfältig und reicht von Fotografie, Mode, Interior-, Grafik- und Produktdesign über Automotive sowie Industrial Design bis hin zu Architektur und Stadtplanung.

Kreativgespräche und Touren

"Ziel der Open Studios Steyr ist es, einen Einblick in die innovative Arbeit von Kreativen zu erhalten, zu verstehen, was sie bewegt und antreibt, und die Persönlichkeiten hinter den Arbeiten kennenzulernen", sagt Barbara Ambrosz, Kuratorin des Steyrer Kreativfestivals und Betreiberin des Steyrer Designstudios "Lucy.D".

Die offenen Bürotüren würden der Öffentlichkeit ermöglichen, einen Blick hinter die Kulissen der oberösterreichischen Innovationsschmieden zu werfen. "Kreativität und ihre Potenziale für Wirtschaft und Gesellschaft werden so spürbar und erlebbar gemacht", sagt Georg Tremetzberger, Geschäftsführer der Creative Region Linz & Upper Austria.

Für Wirtschafts- und Forschungslandesrat Markus Achleitner (VP) ist Oberösterreichs Kreativwirtschaft ein bedeutender Faktor und wichtiger Antreiber für Innovation für den Standort Oberösterreich. "Vor allem in Zeiten von Krisen ist es wichtig, positiv nach vorne zu schauen und jenen eine Bühne zu geben, die auf der Suche nach neuen innovativen Lösungen sind", sagt Achleitner. Geführte Stadtspaziergänge durch das Zentrum von Steyr werden heuer um Touren durch das Umland ergänzt. Im Café "Das kleine Schwarze" am Grünmarkt sowie im Co-Working-Café "Das Ufer" finden "Kreativgespräche" statt, die auch live auf Youtube, Instagram und Facebook übertragen werden. Getaktete Zeitfenster und kleine Gruppen sollen einen reibungslosen Besuch der Open Studios Steyr garantieren. Eine Anmeldung ist erforderlich, der Eintritt ist frei.

Programm und Anmeldung zu den Open Studios Steyr von 24. bis 26. September unter creativeregion.org. Der Eintritt ist frei.