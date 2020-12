"Kreative sind besser durch diese Krise gekommen"

Auch wenn die Gastronomie weiterhin geschlossen bleibt, wird schon am Zwickeltag mit vielen Einkaufswilligen und regen Umsätzen gerechnet.

"Alle sind froh, dass es endlich losgeht", sagt Daniela Limberger vom Stadtmarketing, "wir haben zum Glück eine Vielfalt an unternehmergeführten Geschäften mit tollen Angeboten für Weihnachten." Jene Betriebe, die ihr Angebot mittels Lieferservice erweitert haben und mit den Stammkunden im Kontakt geblieben sind, seien am besten durch die vergangenen Monate gekommen. Es schmerze aber natürlich, dass aufgrund der ausbleibenden Adventgäste viel Umsatz fehle: "Der Dezember ist der stärkste Monat", sagt Limberger. Teils seien die Geschäfte mit einem blauen Auge davongekommen, speziell jene mit kreativen Ansätzen, teils sei die Situation aber dramatisch. "Zum Glück war die Ausgangssituation in Steyr, auch weil im Sommer sehr viel los war, gut."

Dass nach dieser Corona-Saison im kommenden Jahr weitere Geschäfte schließen werden – im Steyrer Zentrum hat mittlerweile die Enge mit neun Leerständen sogar den Grünmarkt überholt –, damit rechnet Limberger nicht: "Der Grünmarkt ist ja voll wie lange nicht und es gibt einige spannende Projekte, die am Start sind." Zudem biete für viele die Landesausstellung eine Perspektive, um doch noch weiterzumachen.

Einkauf zurückgewinnen

Doch wie kann die Stadt nun dem Handel in dieser schwierigen Zeit wieder auf die Beine helfen?

Im Frühjahr hatte das Stadtmarketing noch ein Sonderbudget von 50.000 Euro erhalten, das zum größten Teil in eine Imagekampagne geflossen war, von der aber viele Steyrer leider gar nicht mitbekommen haben, wofür diese gedacht war. Nach dem zweiten Lockdown gibt es nun kein Sonderbudget mehr. "Wir haben dennoch das ganze Jahr über viele Maßnahmen zur Unterstützung angeboten, etwa den Wirte-Sammelpass, den Wirtsleute-Gutschein oder ein neues Branchenverzeichnis", sagt Limberger. Eine Förderung mit der Gießkanne, wie in anderen Gemeinden, sehe man in Steyr aber nicht als Aufgabe der Kommune. In Kooperation mit "Steyr lebt" gebe es dennoch einige Initiativen. So gebe es 2000 Stunden Gratisparken und auch Einkäufe können Kunden zurückgewinnen: An jedem Adventwochenende werden drei Gewinner gezogen.

