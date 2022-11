Auf den ersten Blick mutet die Szenerie an wie ein ausgewachsener Schildbürgerstreich: Da werden aktuell beim sogenannten Enns-Knie in der Verlängerung der Rennbahn-Sportanlage Tonnen an Schotter aus dem Fluss gebaggert – nur um ihn dann ein Stück weiter oberhalb im Bereich des Hotels Minichmayr wieder die Enns zu kippen.