"Krapferia" mit zwölf Varianten

Bei der "Krapferia", die am Faschingssonntag in der Waidhofner Konditorei pünktlich um halb zwei Uhr aufsperrte, standen die Käufer für die vorbestellten Karnevalsgebäcke Schlange. Feinspitze wissen, warum: Piatys Krapfen wurden vom "Falstaff" auf Rang drei in Niederösterreich und zu den besten im Mostviertel gewählt.

