Kraftfahrer aus Dietach (50) lieferte mit Firmen-LKW Kokain aus

Anfang Jänner bekam der Serbe, der in Dietach bei Steyr wohnt, in seinem neu gebauten Haus Besuch von der Polizei. Hintergrund: Den Neubau soll er zumindest zum Teil über Drogengeschäfte finanziert haben.

Auf die Schliche gekommen waren ihm die Beamten des Landeskriminalamtes, Abteilung Suchtmittelkriminalität, aufgrund der Festnahme einer Hochschwangeren in Tirol: Sie war im Oktober 2023 mit einem Kilo Kokain im Auto angehalten worden. Das hatte die Frau in Italien besorgt - zumindest die Hälfte sollte nach Steyr-Land gehen. Die Schwangere war als Geld- und Drogenkurierin für einen ausländischen Hintermann im Einsatz. Schon vorab hatte sie mehrere Tausend Euro von dem 50-jährigen Serben in Dietach geholt, heißt es seitens der Polizei. Dann sollte sie das Kokain auch nach Oberösterreich bringen.

Bei ihrem Besuch bei dem Serben fanden die Polizisten außerdem 500 Gramm Kokain im Firmen-LKW, mit dem der Mann unterwegs gewesen war - der Berufskraftfahrer soll den Laster als Bunker für die Drogen genutzt und bei seinen Touren auch gleich Koks ausgeliefert haben. Im Haus des Mannes wurde außerdem eine voll funktionstüchtige Waffe samt Munition gefunden.

Der Beschuldigte zeigte sich zum Kauf von 2,5 kg Kokain mit einem Straßenverkaufswert im sechsstelligen Euro-Bereich geständig. Das Kokain hatte er dabei zum Großteil aus dem Ausland bezogen und mit dem Weiterverkauf zumindest teilweise den Hausbau finanziert, heißt es seitens der Polizei. Der 50-Jährige sitzt derzeit in der Justizanstalt Garsten ein und wartet dort auf seinen Prozess, der in Kürze am Landesgericht Steyr stattfinden soll.

