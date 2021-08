Wenn die Kommunisten, die einst in den Fabrikshallen der Steyrer Industrie politisches Gewicht hatten, bei der Gemeinderatswahl am 26. September den Wiedereinzug in das Rathaus schaffen, hat das für ihren Spitzenkandidaten Werner Lechner persönliche Folgen. Der gelernte Schuhmacher bleibt dann als gewählter Mandatar seinem Leisten treu, geht nicht mehr auf Wintersaison auf ein Tiroler Berghotel, sondern macht in der Stadt eine Schusterwerkstätte auf.