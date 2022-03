Sind Realität und Satire wirklich nicht mehr unterscheidbar? Florian Scheuba, Thomas Maurer und Robert Palfrader präsentieren in dem brandaktuellen Update ihres erfolgreichen Bühnenprogramms eine satirische Bilanz über die politische Lage und ihre Akteure in Österreich. Am 4. März gastiert das Kabarett-Trio, das sich "Wir Staatskünstler" nennt, im Museum Arbeitswelt. Ihr Satirefeuerwerk zünden sie ab 19.30 Uhr, Saaleinlass ist bereits ab 18.30 Uhr.