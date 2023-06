Kosovarischer Botschafter auf Besuch im Steyrer Rathaus

Der Botschafter der Republik Kosovo, Lulzim Pllana, war kürzlich zu Gast bei Bürgermeister Markus Vogl. Grund für den Besuch in Steyr war die langjährige Kooperation mit „Allianz für Kinder“. Das Gesundheitswesen in den Einsatzländern des Steyrer Vereins ist in einem erschreckenden Zustand. In vielen Regionen fehlt es gänzlich an medizinischer Versorgung. „Durch die Nähe zum Haupteinsatzland Albanien, sowohl geographisch als auch ethnisch, lag bereits 2001 auch ein Engagement im Kosovo auf der Hand“, sagt Hannes Pölzgutter, Geschäftsführer der Hilfsorganisation. Nach wie vor weise der Kosovo eine der höchsten Kindersterblichkeiten in Europa auf – und dies nur eine knappe Flugstunde von Österreich entfernt. Mitbegründer der Organisation ist übrigens Vizebürgermeister Michael Schodermayr.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner