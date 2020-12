Kosovare erbeutete zahlreiche E-Bikes

Insgesamt 24 Einbrüche in Kellerabteile in Wartberg, Leonding, Rohr, Sierning und Bad Hall gehen auf das Konto eines 25-jährigen Kosovaren, den Polizisten aus Bad Hall bereits am 30. Oktober festgenommen haben. Der Mann soll dabei vorwiegend E-Bikes und Mountainbikes im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen und auf Flohmärkten in Linz verkauft haben. Zudem soll er bei seinem Beutezügen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht haben.

Der Beschuldigte, gegen den bereits mehrere Polizei-Dienststellen ermittelten und der in die Justizanstalt Garsten gebracht wurde, verweigerte vorerst die Angaben. Nach Akteneinsicht durch seinen Rechtsanwalt ist er aber vollinhaltlich geständig.

