Kornspitz-Team schaffte die Titelverteidigung

In der Herren-Tennis-Bundesliga beendeten die Cracks des UTC Casa Moda Steyr die Meisterschaft auf dem fünften Platz, die regionalen Racketschwingerinnen schickten sich an, wieder das stärkere Geschlecht zu sein. Und tatsächlich glückte dem Kornspitz Team Oberösterreich mit Vereinssitz in Steyr abermals die Titelverteidigung.