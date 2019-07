Kontroverse Debatten zum Klimaschutz in der Stadt

Zwei Themen ließen die letzte Sitzung des Gemeinderates vor der Sommerpause zu einer der längsten in diesem Jahr werden. Gleich drei Mal stand dabei der Klimaschutz im Fokus, rund zwei Stunden wurde debattiert. Einstimmig beschlossen wurde dabei der Antrag von VP/Bürgerforum, wonach Plastikmüll möglichst vermieden werden sollte, etwa durch Bewusstseinsbildung oder Einsatz von Mehrwegbechern beim Stadtfest. "Das funktioniert in unserer Partnerstadt Plauen bereits wunderbar", sagt Gemeinderätin Michaela Frech. Ebenso einstimmig war der von SP/FP/VP eingebrachte Grundsatzbeschluss zum Klimaschutz. "Aber dafür brauche ich keine oberlehrerhaften Grünen, die so tun, als wäre Steyr bisher untätig gewesen", sagt Bürgermeister Gerald Hackl (SP), "die Fernwärme für Steyr war damals ein großer Schritt, auch sonst ist vieles passiert. Es kommt nicht von ungefähr, dass Steyr so schön ist."

Ein Kompromiss wurde bei der umstrittenen Novellierung der Einreihungsverordnung für Magistratsmitarbeiter erzielt. Die kleineren Einkommen werden ab 1. August angehoben, so soll es für die Stadt einfacher werden, Fachkräfte für den öffentlichen Dienst zu begeistern. Hackl: "Unsere Einstiegsgehälter waren nicht mehr zeitgemäß, die werden nun endlich angepasst." Bei den Führungskräften werde man sich eben daran orientieren, was das Land vorschlägt.