Kontinuierlicher Weg in St. Ulrich: Trainer und Team bleiben bis 2024

In der Friedensgemeinde ist das Team der Star. Bei den USV-Kickern haben kürzlich Cheftrainer Andreas Milot und Tormanntrainer Florian Steiner für ein weiteres Jahr unterschrieben. Auch die Kaderplanung ist beinahe abgeschlossen, da die Mannschaft so zusammenbleibt, wie sie ist. Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt konnten der sportliche Leiter Josef Schmidbauer und Cheftrainer Andi Milot den gesamten Kader fix bis zumindest Sommer 2024 verpflichten.

Im oberen Tabellendrittel

Vor zwölf Monaten hat Coach Milot die Kampfmannschaft übernommen. Da waren die Ulricher dem Tabellenkeller viel näher als der Spitze. Nach einer Erfolgsserie belegt die Milot-Elf aktuell Platz vier in der Landesliga. Die Handschrift des Trainers ist im Spiel des USV zu erkennen. Erfreulich ist weiters, dass in den vergangenen zwölf Monaten viele junge Eigenbauspieler Einsatzzeiten in der Kampfmannschaft bekommen haben und sich bewähren konnten.

Nachwuchsarbeit wird beim USV St. Ulrich großgeschrieben, und diesbezüglich ist der Verein ein Vorbild in der ganzen Region.

Die sportliche Leitung des USV St. Ulrich ist auch aufgrund der neuen Situation, dass der Verein ab Herbst eine zweite Kampfmannschaft in der 2.Klasse stellen wird, sehr gefordert und aktiv. Geplant ist, dass man mit dem sehr jungen Stamm der Reservemannschaft diesen Bewerb bestreiten wird. Die USV St. Ulrich Juniors sind fast ausschließlich Spieler der Jahrgänge 2006/07. Die Truppe beweist Woche für Woche ihr Talent im Reserve-Bewerb der Landesliga Ost, in der sie aktuell den guten dritten Platz belegt. Die Juniors dienen für die talentierten jungen Spieler als Präsentationsplattform und als Sprungbrett für die Landesliga-Mannschaft. Ab Sommer wird es einen Potenzialtrainer geben, der sich ganz besonders um die richtige Förderung Entwicklung und Eingliederung in die Kampfmannschaft der jungen Ulricher Talente kümmern wird. Ziel ist es im ersten Jahr, sich in der Liga zu etablieren. Danach wird der Aufstieg in die 1. Klasse angestrebt.

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst