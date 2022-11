Kollektoren fürs Parkbad

Bei der Photovoltaik will die Rathausregierung in den nächsten Jahren viel voranbringen. Zum einen soll die Terrasse des städtischen Parkbades mit Paneelen belegt werden. Zum anderen sollen bei der anstehenden Sanierung des Parkdecks unmittelbar neben dem Parkbad ebenfalls Kollektoren auf das Dach. Bürgermeister Werner Krammer (VP): "In Summe entsteht hier auch mit der Eishalle ein Bereich, den wir in puncto Energie neu denken werden." Wenn man im Sommer das Parkbad heize und im Winter die Eishalle kühle, müsse man verstärkt Abwärme nutzen.