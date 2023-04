Kohlemangel: Die Steyrtalbahn muss Züge reduzieren

Die ehrenamtlichen ÖGEG-Eisenbahner heizen am Vorabend des 1. Mai wieder die Kessel der Dampflokomotiven vor. Am "Tag der Arbeit" fahren auf der Museumsstrecke der Steyrtalbahn drei Züge zwischen den Lokalbahnhöfen Steyr und Grünburg hin und retour. Ab Juni werden dann bis September für die Dampfzüge nur noch an Sonntagen die Signale auf Grün gestellt. Der Grund: Der frühere Fahrplan wird in der heutigen Krisenzeit zu teuer und musste ausgedünnt werden.