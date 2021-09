Köstlichkeiten des Landes aus der Pappschachtel

Vorweg: Das Genussfest am Freitag und Samstag auf dem Stadtplatz war unterm Strich ein Erfolg. Die Gäste, die in Scharen aus allen Richtungen in die Stadt gekommen waren, in der auch gerade die Landesausstellung "Macht. Arbeit. Wohlstand" läuft, haben nach Herzenslust gegessen, getrunken und geschmeckt hat’s.