Köhlmeier und die großen Fragen der Menschheit

Die großen Fragen der Menschheit betrachtet von einem einzigartigen Kater: Matou. Bestsellerautor Michael Köhlmeier gelingt in seinem neuen Roman ein umfassendes und humorvolles Erzählabenteuer durch Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte, von der Französischen Revolution bis zu Andy Warhol. Am Freitag, 4. Februar, um 19.30 Uhr liest der in Hard am Bodensee geborene Ausnahmeliterat im Museum Arbeitswelt aus seinem Buch "Matou".

Köhlmeiers neuer großer Roman ist eine Liebeserklärung an Mensch und Tier, voller Sprachwitz und Ironie. In ihm berichtet der Kater Matou aus seinen abenteuerlichen sieben Leben durch die Epochen der Menschheitsgeschichte. Leidenschaft des Katers ist es, den Menschen verstehen zu lernen. Matous Leben sind voller Abenteuer, er ist ein wilder Geschichtenerzähler und ein noch größerer Philosoph.

Michael Köhlmeier: "Matou" Freitag, 4. Februar, 19.30 Uhr, Museum Arbeitswelt