Köhlmeier liest im Biohof Huber

Mit diesem Werk schließt der vielfach ausgezeichnete Autor an seinen Bestseller "Zwei Herren am Strand" an: Zu ihrem 100. Geburtstag lädt die Architektin Anouk Perleman-Jacob einen Schriftsteller ein und bittet ihn, ihr Leben als Roman zu erzählen. In Sankt Petersburg geboren, erlebte sie den bolschewistischen Terror und wurde als junges Mädchen auf einem der sogenannten Philosophenschiffe auf Lenins Befehl ins Exil deportiert. Der letzte Passagier, der an Bord ging, war Lenin selbst.

