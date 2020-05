Knochen rieb Sehne wund: Pfeil nach OP fit für Olympia

Exakt 2:11,30 Stunden für 42,195 Kilometer – diese Zeit ist das Limit für die direkte Qualifikation für die auf Sommer 2021 verschobenen Olympischen Spiele in Tokio. Im Herbst war der Steyrer Valentin Pfeil beim Berlin-Marathon mehr als drei Viertel der Distanz voll auf Kurs gelegen, dann aber abgefallen. Danach hatte er sich in Äthiopien auf seine wohl letzte Quali-Chance vorbereitet, ehe die Corona-Pandemie alle Mühen zunichtemachte.

"Wien wurde abgesagt, das hat alles hinfällig gemacht", sagt der 31-jährige Vorzeigeathlet des LAC Amateure Steyr, "daraufhin habe ich mich sofort für die Operation an der linken Ferse entschlossen."

Schmerzen seit drei Jahren

Was nur Freunde des laufbegeisterten Tierarztes wussten: Seit rund drei Jahren trainierte und lief Pfeil meist unter Schmerzen, da ein vorstehender Knochen an der Ferse unter Belastung ständig die Achillessehne rieb und irritierte. "Bei der Operation im April in Wien wurde nun ein Teil dieses Knochens weggenommen", sagt der Steyrer, "es ist alles gut gegangen. Jetzt hoffe ich, dass ich genügend Zeit habe, um mich vernünftig auf meine nächste Chance vorzubereiten."

An Lauftraining sei zwar erst in frühestens zwei bis drei Wochen zu denken, er fahre aber bereits wieder Rad und halte sich zusätzlich auch mit Krafttraining fit. "Die Olympia-Qualifikation für den Marathon geht erst wieder ab Dezember los und dauert danach bis ins Frühjahr 2021", berichtet Pfeil, der seit dem Eingriff wieder in Steyr wohnt. Zu rasch werde er es nun aber nicht angehen. Er wolle nicht neuerlich den Fehler begehen und voll ins Training einsteigen, ehe alles ausgeheilt ist. "Für einen Marathon benötigst du rund drei Monate gezielte Vorbereitung", sagt Pfeil, "das heißt: Im September muss ich läuferisch wieder so weit sein, dass ich ins Training einsteigen und mein Programm auch durchziehen kann."

Abgeschrieben hat Steyrs Marathon-Ass den olympischen Marathon jedenfalls noch lange nicht. Aktuell liegt die Bestzeit des siebenfachen Österreichischen Meisters über diverse Distanzen bei 2:12,55 Stunden.

