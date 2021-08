Wie sehr ein Trainer, dessen Erfolgsquote in den vergangenen Wochen höchst überschaubar war, den Fans in Erinnerung bleiben wird, muss sich erst zeigen. Die Herzen der rot-weißen Anhängerschaft eroberte Andreas Milot bei seinem Abschiedsmatch jedoch garantiert mit einem Spielerwechsel in der 80. Minute: Da schickte er Urgestein Manfred „Mauschi“ Rabenhaupt aufs Feld.