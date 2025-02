Knapp bei Kasse, da hilft nur noch ein Banküberfall

Beate Irmisch, die Lieblingsautorin der Theatergruppe Aschach, ist Deutsche, daher wird Piefkinesisch in ihren Texten wie "erste Sahne" mit "voi supa" in Traunviertler Mundart übersetzt. "Ihre Komödien passen genau zu unserem Theater", sagt Andrea Klauser, die sich dieses Mal für die Verkörperin der "Lotte" in der Maske ein paar Falten ins Gesicht kleben lässt. Lotte ist eine betagtere Dame und plant als Mitbewohnerin einer Wohngemeinschaft von Pensionisten, die permanent in Geldnöten steckt, einen Bankraub. Der Haushaltshilfe schuldet die Möchtegern-Rentnergang schon einen Haufen Geld, der Pfarrer hat für sie mit Kirchengeld gebürgt – jede Menge Verwicklungen im Stück "Immer knapp bei Kasse", wie die Theatergruppe den Originaltitel von Irmisch, "Die ausgebuffte Rentner-WG", eingeösterreichert hat. Geprobt werden vor dem ersten Vorhang im Gemeindezentrum am 21. März (19.30 Uhr) auch drei lustige Lieder als Extras, die Franz Schaumberger getextet hat. Vom Reimen hat er eine Ahnung, weil er beim Sierninger Rudenkirtag die Gstanzln der "Michlbauern Rud" singt. Mit dem Reinerlös ihrer Schauspielerei unterstützt die Aschacher Schauspielertruppe wieder Feuerwehrjugend, Musik- und Sportverein sowie Jungschar. Und mit der Lachmuskelmassage trägt sie zur Gesundheit in der Gemeinde bei – acht Aufführungen, Tickets: Ö-Ticket und Trafiken.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer