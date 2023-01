Knallerei, die Patienten richtig wehtat

Mit einer Stütze unter der Achsel und einem Nagel im Knochen konnte Franz P. nach einem Bruch des Oberarms ohnehin nicht gut schlafen. Dass er aber in der Silvesternacht im Krankenbett in der Amstettner Landesklinik kein Auge zutun konnte, lag an dem Lärm von draußen. Gegen Mitternacht, zum Schlag der Pummerin zur Begrüßung des neuen Jahres, zuckten draußen hinter dem Fenster Blitze auf und krachte es wie auf einem Gefechtsfeld.