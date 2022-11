Klopapier-Panik

Ein Katastrophenszenario, wie in Filmen dargestellt, wird ein großflächiger Stromausfall wohl nicht auslösen. Das Thema ist aber nicht zuletzt wegen Ukraine-Krieg oder der Serie "Blackout" mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle präsent. Übertriebene Angst zu haben oder zu schüren, ist dennoch unangebracht.

Angebracht ist es, die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren und aufzuklären. Stadt Steyr und Zivilschutzverband machen das aktuell. Denn die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts steigt aufgrund der komplexen Verflechtungen auf dem europäischen Strommarkt durchaus.

Einige Konservendosen und Wasserflaschen hat vermutlich fast jeder Haushalt gebunkert. Bei zehn Tagen ohne zusätzlichen Einkauf werden bei vielen aber nicht nur die Kilos purzeln. Und wie sieht es erst mit notfalltauglichen Radios, Beleuchtung, Ersatzkochstellen, Hygieneartikeln oder Plänen, wie etwa Kinder den sicheren Heimweg schaffen, aus?

Es gibt keinen Grund, vorauseilend in Panik zu fallen. Ein gewisses Maß an Vorsorge schadet aber nicht. Sonst, siehe Corona-Lockdown und Klopapier, läuft leicht so manches aus dem Ruder.