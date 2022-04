Klinikum Steyr: Krankenbetten für Nordmazedonien

In den vergangenen Jahren hat das PEK Steyr vollständig auf vollelektrische Betten umgestellt. Die aussortierten, mechanischen Betten zu entsorgen, kam für Helmut Hundegger, Leiter der Bettenzentrale, aber nicht in Frage.

"Diese Betten sind nach wie vor voll funktionsfähig. Für Krisenfälle haben wir in unseren Lagern welche aufgehoben. Auch für den Unterricht in der Gesundheits- und Krankenpflege Schule werden diese mechanischen Betten verwendet", sagt Hundegger. Dennoch sei ein großer Überschuss vorhanden gewesen, den er nicht entsorgen wollte: "Somit habe ich in Absprache mit der kollegialen Führung und der mazedonischen Botschaft diese Spende organisiert."

1400 Kilometer Reise

Doktorin Finka Serafimova Dushkov, Gesandte der nordmazedonischen Botschaft in Wien, holte die Krankenbetten persönlich in Steyr ab. Nach insgesamt 1400 Kilometern Fahrt und rund zwei Tagen Reise kamen die Betten an den neuen Einsatzorten in Krankenhäusern in den beiden Städten Bitola und Resen an, wo sie so bald wie möglich wieder zum Einsatz kommen.