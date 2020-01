Klinikum Steyr informiert über die Pflegeausbildung

Information aus erster Hand über das Angebot der am Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum angebotenen Ausbildungen in der Gesundheits- und Krankenpflege gibt es heute, Freitag, 24. Jänner, von 10 bis 16 Uhr im Ausbildungszentrum am Klinikum Steyr.

All jene, die Interesse an einem Pflegeberuf haben, erfahren an diesem Infotag der Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege (GuKPS) Kirchdorf beziehungsweise Steyr vor Ort nicht nur über Ausbildungsinhalte und -voraussetzungen sowie Rahmenbedingungen alles Wissenswerte, sondern können, angeleitet von den Lehrteams, Pflegetechniken auch selbst ausprobieren. "Dies ermöglicht, sich umfassend über die theoretischen und praktischen Inhalte der verschiedenen Ausbildungen sowie die Ausbildungsvoraussetzungen und Rahmenbedingungen zu informieren", sagt Direktorin Maria Ragl.

Für alle Interessierten, die an diesem Tag verhindert sind, werden alternativ zudem Infoabende an den GuKPS Kirchdorf und Steyr zwischen Februar und Mai angeboten.