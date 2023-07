Klinikum bietet Hilfe bei Übergewicht

Abnehmen aus eigener Kraft ist für Adipositas-Patienten meist nicht mehr möglich. Seit Juni finden daher am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf hochspezialisierte chirurgische Eingriffe für Menschen mit Adipositas statt. "Die Operationen werden ohne größeren Bauchschnitt laparoskopisch durchgeführt. Dabei wird der Magen-Darm-Trakt verändert, um so den gewünschten Gewichtsverlust zu bewirken", sagt Oberarzt Wolfgang Fischer, Experte für Adipositas-Chirurgie. Das Team habe am Klinikum-Standort in Steyr bereits seit Jahren Erfahrung gesammelt.

