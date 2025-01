Klinikum Bad Hall erhielt den Ineo Award verliehen

BAD HALL. Das Klinikum am Standort Bad Hall erhielt für seine innovativen Wege in puncto Mitarbeiter-Gewinnung und -Bindung von der Wirtschaftskammer Oberösterreich den Ineo Award verliehen. Er steht für besondere Innovation, Nachhaltigkeit, Engagement und Orientierung bei der Ausbildung von Lehrlingen. "Wir bilden seit 2013 Lehrlinge in den Bereichen Küche, Service und Verwaltung aus", sagt die Kaufmännische Direktorin Gabi Sturmlechner: "Unsere Auszubildenden schätzen den Austausch mit unseren Patienten und empfinden ihre Arbeit dadurch als sehr sinnstiftend. Außerdem ist das Arbeitsumfeld planbar und die Arbeitszeiten angenehm."

