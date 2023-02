Klimaticket für Steyr wird um 124 Euro günstiger

Seit mehr als einem Jahr wird das Klimaticket für den öffentlichen Verkehr auch für die einzelnen Bundesländer angeboten. Um 365 Euro im Jahr können Erwachsene damit in ganz Oberösterreich ausgenommen Linz, Wels und Steyr fahren.

"Als Steyrer Verkehrsstadträtin habe ich daher ein günstigeres Ticket für den gesamten öffentlichen Verkehr in Steyr gefordert", sagt Judith Ringer (VP). Dieses Anliegen werde nun vom Land auch umgesetzt. Ab 1. März kostet das Klimaticket plus innerstädtischen Verkehr in Steyr 480 statt 604 Euro.

"Gerade in Zeiten extremer Teuerung sollte man den öffentlichen Verkehr möglichst leistbar für die Bürger halten", sagt Ringer. So könne auch vielen Menschen, die nach Steyr in die Arbeit pendeln, der Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Verkehr schmackhaft gemacht werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper