Klimatag am BRG Steyr für eine bessere Zukunft

Ganz im Zeichen des Umwelt- und Klimaschutzes stand das Schulende für die Oberstufe am BRG Steyr. In vielen Projekten setzten sich die Schüler in Vorträgen, Workshops und Lehrausgängen mit Aspekten ihrer Umwelt auseinander, die für das Klima maßgeblich sind. Für einige standen Vorträge über Green Infrastructure, Boden und Bodenversiegelung, Müllrecycling oder Kunststofftechnik auf dem Programm, andere nahmen an einem Workshop teil, in dem Konsumgewohnheiten thematisiert wurden, setzten sich mit Lebensmittelverschwendung auseinander oder berechneten in Workshops des Klimabündnisses OÖ den CO2-Fußabdruck von Produkten und Verhaltensweisen. Auch mögliche Lösungswege aus der Krise wurden thematisiert.

Aktiver Klimaschutz wurde ebenso gelebt: Bau von Wurmkisten zur geruchlosen Kompostierung, Pflanzung von mehr als 200 Setzlingen einheimischer Bäume, die dann verschenkt wurden, ordnungsgemäßes Recycling im ASZ Steyr oder die Analyse des Mülltrennverhaltens von Schülern und Lehrern am BRG Steyr mit einer anschaulichen Mülltrennaktion.