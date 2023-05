Klimaschutz: Hunderte Steyrer setzten am Wochenende ein starkes Zeichen

"Wir brauchen in Steyr die Begeisterung für die Klimawende, um nicht abgehängt zu werden. Es wäre nicht das erste Mal, dass Steyr den Zug verpasst", sagt Jürgen Hutsteiner vom Klimafokus Steyr. Der Landwirt ist seit fünf Jahren Hauptverantwortlicher für das Steyrer Klimafest. Das fünfte Klimafest am Freitag war allerdings sein letztes in dieser Rolle: "Leider ist es nicht gelungen, die ganze Gesellschaft für dieses Thema zu begeistern." Zum Abschied wünschte sich Hutsteiner noch, dass Steyr im Bildungsbereich die Richtung ändert und den Fokus weg von der Technologie der Verbrennungsmotoren richtet.

Klimakleber beim Klimafest

Sehr wohl begeistert waren hingegen die mehr als 600 Teilnehmer des Klimafestes zwischen Museum Arbeitswelt und FH Steyr. Klimaschutzaktivistin und Buchautorin Katharina Rogenhofer überzeugte mit ihren Ausführungen zu den anstehenden Problemen und Lösungswegen ebenso wie Maximilian Schoissengeyer. Der Mathematikstudent engagiert sich bei den Aktivisten der "Letzten Generation" als sogenannter Klimakleber. Dass er mit seinen Aktionen auch auf viel Unverständnis trifft, versteht der 25-Jährige sehr gut. Auch seine Familie sei anfangs skeptisch gewesen, mittlerweile würden seine Eltern und die Schwester aber schon mitmachen. "Wer jetzt schon für Klimaschutz ist, hat Verständnis für uns", sagt Schoissengeyer.

Maximilian Schoissengeyer, Student und Klimakleber Bild: win

"Das Problem ist die leider große Gruppe an Menschen, die gar keine Meinung zum Klimaschutz hat. Die erreichen wir mit unseren Aktionen. Denn keine Meinung zum Klimaschutz zu haben, ist fast so schlecht, wie gegen Klimaschutz zu sein." Die Klebeaktionen würden zwar manche vergraulen, andererseits auch viele für die Idee des Klimaschutzes gewinnen: "Und was in der Klimafrage auf uns zukommt, schaut fürchterlich aus. In den kommenden Jahren entscheidet sich, ob wir die Kipppunkte überschreiten oder nicht."

Für die Kernforderungen der Klimakleber – Tempo 100 auf Autobahnen und ein Stopp neuer Öl- und Gasbohrungen – brauche es bei den Entscheidern in Politik und Wirtschaft einen ziemlich großen Schubs: "Den wollen wir Klimakleber geben." Sieben Mal sei er bereits im Einsatz gewesen, sei dabei häufig auf Verständnis bei Autofahrern, allerdings auch auf Widerstand bei Fußgängern gestoßen. "Aber einige Passanten haben sich sogar schon zu uns dazugesetzt und mitgemacht."

Mitmachen war ebenso das Thema einer Konferenz am Samstag, bei der rund 50 Teilnehmer Lösungsvorschläge für Klimaschutz und Bürgerbeteiligung in Steyr erarbeiteten. Und am Sonntag radelten mehr als 100 Kinder und Erwachsene durch Steyr, um für mehr Platz für Räder auf den Straßen zu werben.

Drei Fragen an … Florian Kaltseis

Der 32-jährige Steinbacher ist einer der „Teachers for Future“.

Florian Kaltseis Bild: win

1. Im Klimarollenspiel sind zwei HLW-Klassen in die Rollen von Staaten, NGOs und Unternehmen geschlüpft. Wie war das Resultat?

Die Schüler haben auch ihre Rolle als fossile Energielobby wahren müssen. In der Diskussion kommt der Klimasimulator ins Spiel. Der zeigt, welche Maßnahme welche Auswirkung aufs Klima hat und was es bedeutet, wenn wir auf mehr als zwei Grad Erhöhung zusteuern. Aber ohne Zukunft gibt es auch keinen Profit für fossile Industrien. Daher wurde ein Paket geschnürt, um unter zwei Grad zu bleiben. Es ist mit vorhandenen Technologien möglich, aber das Problem ist größer, als viele geglaubt haben.

2. Wie realistisch ist das Ergebnis der Schüler?

Das hängt davon ab, wie sehr es Lobbys schaffen, so vernünftig zu agieren wie die Schüler. Wenn Unternehmen, Politik und Bevölkerung die Message nicht verstehen, dann ist es unmöglich.

3. Botschaft des Spiels: Die Jugend hat es verstanden.

Die Schüler sind auf alle Fälle viel weiter als die Bremser in Politik und Wirtschaft. Sie sind die Hoffnung für eine bessere Zukunft. Es ist zwar kompliziert, aber die Wissenschaft erklärt uns eh alles.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner