Klimaschutz bedeutet nicht unbedingt Verzicht

Sebastian Seebauer von der Joanneum Research Forschungsgesellschaft in Graz ist heute, Freitagabend, beim Auftakt des Klimaneutralitätsprozesses in Steyr Gastredner.

Noch prägen die beiden je 70 Meter hohen Schlote des Hauptwerks der ehemaligen Steyr-Daimler-Puch AG das Stadtbild. Bis zum Jahr 2040 will die Industriestadt Steyr allerdings laut einem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates klimaneutral werden. Der Fahrplan wird in den kommenden Monaten in Workshops erarbeitet.