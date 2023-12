Der "Klimakrampus" kommt: Ist Steyr schon zukunftsfit?

Während die weltweite Klimakonferenz in Dubai tagt, laden die Steyrer Klima- und Umweltinitiativen am Dienstag um 19 Uhr ins Museum Arbeitswelt zum "Steyrer Klimakrampus" ein. Der Krampustag soll für eine Information und Diskussionen genutzt werden, wie Energiewende und Verkehrswende in Steyr umgesetzt werden können. Im Rahmen der Klimaausstellung "Cactus Cartoon Award" wird gezeigt, was das für Stadt und Region bedeutet. Die sehenswerte Ausstellung kann während des "Klimakrampus" kostenlos besucht werden.

Auch Umweltstadträtin Katrin Auer wird über den Stand der Klimastrategie Steyrs informieren, sagt Organisator Peter Czermak von Klimafokus Steyr, der gemeinsam mit Hermann Proyer Klimasongs zum Besten geben wird. "Wir fordern mehr Tempo beim Klimaschutz", sagt Czermak. Es sei zwar schön, dass sich die Stadt endlich auf den Weg in Richtung Klimaschutz gemacht habe, "aber es dauert alles sehr lange".

An diesem Abend präsentiert sich zudem die neugegründete Erneuerbare Energiegenossenschaft "Ströme". "DaHuatbrennt" informiert zu den Themen Westspange und Transitlawine, die Radlobby liefert Vorschläge zum Radfahren in Steyr und Klimafokus präsentiert die Gewinner der Klima-Schnitzel-Jagd.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner