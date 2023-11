Klimabündnis tagt in Steyr

Die Stadt Steyr ist Austragungsort des heurigen Treffens des Klimabündnisses Oberösterreich. Am 14. November steht im Stadtsaal in der Stelzhamerstraße alles im Zeichen des Klimaschutzes. "Steyr will bis 2040 klimaneutral sein. Als eine der klimaneutralen Pionierstädte ist uns dieses Treffen ein Herzensanliegen. Wir empfinden es als Auszeichnung für unsere Bemühungen, dass Steyr als Veranstaltungsort gewählt wurde", sagt Stadträtin Katrin Auer, die am Treffen teilnimmt.

