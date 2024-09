Klimaaktivisten warnen vor nächstem Starkregen

Absaufen sei ein schreckliches Wort, sagen die Mitglieder von DaHuatbrennt: "Wir wählten es, weil es alarmiert. Starkregen und Stürmen ausgeliefert zu sein, ist schrecklich." Steyr sei diesmal weniger stark vom Hochwasser betroffen gewesen, der Blick in die Zukunft sei aber ein düsterer, wenn "politisch weiterhin business as usual betrieben wird." Jedes Zehntelgrad Erwärmung lasse Starkregen und Hochwasserereignisse häufiger werden. "Bald wird uns auch die höchste Mauer nicht mehr schützen." Am Sonntag werde die Zukunft der österreichischen Klimapolitik mitentschieden. "Jede Stimme beeinflusst, was wir wählen: Munteres Versiegeln und Straßenbau wie bisher oder eine Politik, die die Klimakrise ernst nimmt. Wir wollen den Huat nicht draufhauen, sondern unseren Kindern eine lebenswerte Welt hinterlassen", sagt Sabina Kieninger, Sprecherin von DaHuatbrennt.

