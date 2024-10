Klima-Pionierstadt: Steyr von Gewessler gewürdigt

Bei der Jahreskonferenz der Mission "Klimaneutrale Stadt" in Salzburg erhielt Steyr als eine von 13 Städten die Pionierstadt-Plakette von Bundesministerin Leonore Gewessler überreicht. Damit werden die Anstrengungen der Klima-Pionierstädte auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2040 gewürdigt.

Städte mit 10.000 bis 50.000 Einwohnern arbeiten als Pionier-Kleinstädte an Klimaneutralitätsfahrplänen, die Strategien und Maßnahmen zur Energie- und Mobilitätswende umfassen. Diese Pläne bieten maßgeschneiderte Lösungen und Handlungsempfehlungen, um die lokalen Emissionen zu senken und möglichst rasch Klimaneutralität zu erreichen. Baden, Bregenz, Bruck an der Mur, Feldbach, Feldkirch, Gratwein-Straßengel, Kapfenberg, St. Johann in Tirol, St. Veit an der Glan, Steyr, Tulln, Vöcklabruck und Wiener Neustadt haben in den vergangenen Monaten ihre Klimaneutralitätsfahrpläne erstellt.

