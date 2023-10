Klima, Kriege, Hunger: Technik muss Antworten auf globale Krisen finden

Die Redtenbacher-Gesellschaft, Verein zur Förderung transdisziplinären Denkens, lädt am Freitag zum Symposium.

"In seinem neuesten Bericht fordert der Club of Rome ein neues ökonomisches Betriebssystem als Grundlage einer globalen Wohlergehensökonomie", sagt Enrico Savio, seit dem Vorjahr Präsident der Redtenbacher-Gesellschaft: "Es braucht einen Paradigmenwechsel, einen richtig großen Sprung aufgrund der vielen Krisen unserer Zeit, um eine Wohlstandsgesellschaft für alle zu gestalten." Morgen, Freitag, um 16.30 Uhr lädt die in Steyr beheimatete Redtenbacher-Gesellschaft zu einem Symposium unter dem